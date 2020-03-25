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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.
25.03.2020 00:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:43
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak; evde kalalım, riski azaltalım."
Kaynak: DHA
Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel