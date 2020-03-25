FLAŞ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir.
25.03.2020 07:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 07:01
DHA -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir."
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel