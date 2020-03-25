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FLAŞ

Bakan Koca: Bu süreçte yurt dışına ihracı daha cok ön planda tutan ve fiyatları yükselten daha önce 14 kuruşa maskeyi bakanlık olarak 3,3.5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı depolarındaki mallarına el konuldu.

25.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:59
FLAŞ

Bakan Koca: Bu süreçte yurt dışına ihracı daha cok ön planda tutan ve fiyatları yükselten daha önce 14 kuruşa  maskeyi bakanlık olarak 3,3.5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı depolarındaki mallarına el konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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