Bakan Koca: N95 herkes kullanmamalı. Daha çok hastayla temasta olan numune alındığı dönemde kullanılması gerektiğini biliyoruz. Siz hastaysanız temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske de değil. Normal cerrahi maskenin çok önemli olduğunu kkullanmak zorunda olan hekim arkadaşlarımıza da N95'i temin etmek içinde bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hem kamu, hem üniversite hem özel sektör malzeme eksik olmayacak.

Kaynak: DHA