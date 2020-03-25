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FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile sokağa çıkma yasağı bulunanlara maaş ödemesi konusunda işbirliği yaptı.

25.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:22
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile sokağa çıkma yasağı bulunanlara maaş ödemesi konusunda işbirliği yaptı. Buna göre, sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemesi valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda evlerinde  yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri; öncelik banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki vefa sosyal destek grubu ile  yapılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Güncel

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