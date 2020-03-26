Bakan Varank: "Bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef gördük. Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar."

Kaynak: DHA