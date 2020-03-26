FLAŞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Tübitak MAM, Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol ve İstanbul Üniversitleri ile İzmir Biyoteknoloji ve Gen Enstitüsü'den bilim insanlarımız, COVİD-19 platformu koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
26.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Tübitak MAM, Ege , Acıbadem , Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol ve İstanbul Üniversitleri ile İzmir Biyoteknoloji ve Gen Enstitüsü'den bilim insanlarımız, COVİD-19 platformu koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Mustafa Varank, Acıbadem, Tübitak, Ege, Güncel