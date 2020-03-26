Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

flaş!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ailesi ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.

26.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:01
flaş!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ailesi ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Cengiz, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››flaş! - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mustafa Cengiz’in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim’in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu Spor
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu
F.Bahçe’nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Spor
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Süper Lig’in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti Spor
Süper Lig'in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Spor
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı Spor
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı
Ersun Yanal’dan evde kal çağrısı Spor
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı

Son Dakika Spor Haberleri

12:12: Fatma Zehra Köse: Eve kalın, formda kalın - Spor 12:12: Oğuz Akbulut: Çevreniz için evde kalın - Spor 12:11: SPOR Antalyaspor'dan e-antrenman - Spor 12:10: Altay'da Cihan eldivenleri bırakmadı - Spor 12:10: Ziraat Bankası Voleybol Takımı, ilk online antrenmanını gerçekleştirdi - Spor 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 11:04: Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı - Spor 10:36: Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var - Spor 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:51: Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü - Spor 09:06: Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi - Spor 00:19: Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi - Spor