flaş!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ailesi ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.
26.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:01
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ailesi ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler: Mustafa Cengiz, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor