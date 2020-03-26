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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.
26.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:28
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Murat Kurum, Güncel