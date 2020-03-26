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İçişleri Bakanlığı: Mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.
26.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:44
İçişleri Bakanlığı: Mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.
Kaynak: DHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel