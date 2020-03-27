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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız."
27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız."
Kaynak: DHA
Etiketler: Bekir Pakdemirli, Güncel