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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı, Johnson'un belirtilerinin hafif düzeyde olduğu, hükümeti yönetmeye devam edeceği belirtildi.

27.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:21
FLAŞ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı, Johnson'un belirtilerinin hafif düzeyde olduğu, hükümeti yönetmeye devam edeceği belirtildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel

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