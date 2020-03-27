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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı, Johnson'un belirtilerinin hafif düzeyde olduğu, hükümeti yönetmeye devam edeceği belirtildi.
27.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:21
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı, Johnson'un belirtilerinin hafif düzeyde olduğu, hükümeti yönetmeye devam edeceği belirtildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel