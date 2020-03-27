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Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin Nisan ayının ilk yarısında yatırılacağını söyledi.

27.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:58

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödemesi için tarih veren Bakan Selçuk, "Ramazan Bayramı ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. Kısa Çalışma Ödeneği'nde bugün 4. gün. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmamız başvurdu. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi. Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor.

"TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİNİ 4 AYA ÇIKARDIK"

Telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Sistem esnek çalışma yöntemlerinden biri. Biz kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışmayı başlattık. Kamuda esnek çalışa ve uzaktan çalışma yıllardır kanunda vardı. Pratikte uygulanmıyordu. Bazı bölümler buna çok uygun. Dolayısıyla biz de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile esnek ve dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçtik. Birimlerin yapısına göre hareket ediyoruz. Kimi birimlerimiz dönüşümlü, kimileri ise uzaktan çalışıyor. İlk haftadayız verimli gidiyor. Şu an asıl olan kamudaki teşkilatımızdaki sayıyı eksilterek, virüsün yayılımını azaltmak.

"EMEKLİLERE EN AZ BİN 500 TL MAAŞ VERECEĞİZ"

Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ NİSAN'IN İLK YARISINDA YATACAK"

2020 bayram ikramiyesini Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz."

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Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
Etiketler: Selçuk, Ekonomi, Güncel

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Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak

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