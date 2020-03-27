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MHP Lideri Devlet Bahçeli: Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz.
27.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:10
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz. Kaldı ki mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegane çare ve çözümdür.
Kaynak: DHA
Etiketler: Devlet Bahçeli, MHP, Güncel