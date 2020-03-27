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İçişleri Bakanlığı: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi.
27.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:36
İçişleri Bakanlığı: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.
Kaynak: DHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel