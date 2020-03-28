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Yozgat Valiliği: Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.
28.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:03
Yozgat Valiliği: Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Çekerek, Yozgat, Güncel