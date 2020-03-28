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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevkedildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile bir telefon...
28.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevkedildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik etti, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel