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Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulacak.

28.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:15
FLAŞ

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20: 00'den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlara "Seyahat İzin Belgesi" düzenlenmesine başlayacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Güncel

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