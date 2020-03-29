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Yozgat Valiliği: İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi.

29.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:12
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Yozgat Valiliği: İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye  kadar karantina uygulamasına karar verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Derbent, Yozgat, Güncel

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