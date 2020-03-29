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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Mart 2020 tarihinde koronavirüste yeni vaka sayısı 1815, vefat sayısı 23 oldu.
29.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:13
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Mart 2020 tarihinde koronavirüste yeni vaka sayısı 1815, vefat sayısı 23 oldu.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Güncel