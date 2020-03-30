Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı

Türkiye 'de koronavirüsle mücadele devam ederken, İçişleri Bakanlığı toplam 39 yerleşim yerinin koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.

18 İLDE 39 YERLEŞİM YERİ KARANTİNADA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır. Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İLLERİN 15'İ BELLİ OLDU

Koronavirüsle mücadele kapsamında karantina altına alınan illerin 15 tanesi belli oldu. O iller şu şekilde: Rize, Van, Yozgat, Malatya, Tunceli, Artvin, Gümüşhane, Kütahya, Çankırı, Sivas, Giresun, Çanakkale, Çorum, Düzce ve Bayburt.

Kaynak: DHA