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flash!İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.
30.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:53
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.
Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel