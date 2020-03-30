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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 1610, can kaybı ise 37 oldu.
30.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:07
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 1610, can kaybı ise 37 oldu. Toplam vaka sayısı 10827, toplam vefat sayısı 168 oldu.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Güncel