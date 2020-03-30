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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.

30.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:25
FLAŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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