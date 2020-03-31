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İçişleri Bakanlığı: Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

31.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:00
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İçişleri Bakanlığı: Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 2020'nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67'ye yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Güncel
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