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Bakan Ziya Selçuk: LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık.
31.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:26
Bakan Ziya Selçuk: LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://meb.gov.tr internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak.
Kaynak: DHA
Etiketler: Ziya Selçuk, LGS, Güncel