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Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği özel karantina hastanesi Kommunarka'nın başhekimi Denis Protsenko yeni tip koronavirüs salgınına yakalandı.

31.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:44

Rusya devlet televizyon kanalı Rossiya 24, Moskova yakınlarındaki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. İnterfaks ajansı, Rus hekimin sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

RUS LİDER İLE MASKESİZ UZUN SÜRE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başhekim geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.

BAZI HASTALARIN SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALMIŞTI

Kommunarka Hastanesi'ni ziyaret eden Putin, özel kıyafet giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etmiş ve sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.

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Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Vladimir Putin, Güncel

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Vladimir Putin'in ziyaret ettiği hastanenin başhekimi koronavirüse yakalandı

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