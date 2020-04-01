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Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekimlerle video konferans yoluyla görüştü: Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık.
01.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:35
Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekimlerle video konferans yoluyla görüştü: Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Güncel