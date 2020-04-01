Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor

Dünyada 42 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve 860 binden fazla insana bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle NATO harekete geçti.

ACİL OLARAK TOPLANIYOR

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 860 bin 170 kişiyi hasta eden ve 42 bin 344 kişini de ölümüne neden olan ve ülkeleri ciddi önlemler almaya iten küresel koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle yarın toplanıyor.

KARARGAHTA 5 KİŞİDE VİRÜS BELİRLENDİ

30 Mart itibarıyla Brüksel'de NATO karargahındaki personelden Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 5'e ulaştı. Tam sayı belirtilmese de dünyanın farklı yerlerindeki misyonlarda görev alan askeri personel arasında da vakaların bulunduğu bildirildi. Karargahta, personel ve toplantı sayısı azaltılırken, zaruri olmayan iş seyahatleri de yasaklandı.

İPTAL EDİLEN TATBİKATLAR

ABD'nin kriz anında Avrupa'ya asker ve teçhizat sevkiyatını tatbik eden "Defender-Europe 20", ilk etkilenen tatbikatlardan biri oldu. ABD, Avrupa'ya sevkiyatın durdurulacağını ve tatbikatın bazı kısımlarının iptal edileceğini duyurdu.

Norveç'te 9 Mart'ta başlayan "Exercise Cold Response 20" tatbikatı da durduruldu. Tatbikat, Rusya sınırı yakınlarında ABD ile 8 farklı üyeden yaklaşık 15 bin NATO askerinin katılımını ve zorlu koşullarla soğuk havada eğitim yapmasını öngörüyordu.

NATO müttefiklerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 nedeniyle iptal edilen diğer bazı tatbikatlar ise "Dynamic Front", "Saber Strike" ve "Swift Response" oldu.

Kaynak: DHA