Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.

Kaynak: DHA