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Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.
01.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:08
Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Güncel