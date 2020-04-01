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Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.

01.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:08
FLAŞ

Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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