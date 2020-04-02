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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak...

02.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:14
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cahit Özkan, AK Parti, Güncel
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