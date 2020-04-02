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Ulaştırma Bakanlığı: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için Bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz.

02.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:02
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Ulaştırma Bakanlığı: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için Bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel
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