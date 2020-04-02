İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un karantina süreci uzayabilir

Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İngiltere'den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson'ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz hafta koronavirüs testi yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir video paylaşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede sadece bir günde 565 kişinin koronadan ölmesi nedeniyle çok pişman olduğunu söylemişti. İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI Öte yandan, İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 921'e ulaştı.

Kaynak: DHA