Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. Onlar misyonlarımıza başvuruyorlar ve listelerini alıyorlar. Yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. Yerinde kalmaları ve riskten uzak kalmaları önemli. Vatandaşlarımızın gelmesi için ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kaynak: DHA