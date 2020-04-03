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Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Van'da saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

03.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:30

Van 'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.44'te meydana geldi. Yerin, 12.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba'nın yanı sıra Van kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Tuşba'nın Ermişler Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

GECE DE 3.2 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; gece yarısında Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi Bağdaşan beldesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.39'da gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika: Van’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kandilli Rasathanesi, Deprem, Van, Güncel

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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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