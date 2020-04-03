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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sevgili gençler, 2020 LGS kapsamında 7 Haziran'da yapacağımız merkezi sınav için başvuru kılavuzuna http://meb.gov.tr internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

03.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:53
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk:  Sevgili gençler, 2020 LGS kapsamında 7 Haziran'da yapacağımız merkezi sınav için başvuru kılavuzuna http://meb.gov.tr internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Sizler için tüm detayları düşünüyoruz. Örnek sorular ve yayınlarla yanınızda olmaya devam edeceğiz.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ziya Selçuk, LGS, MEB, Güncel
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