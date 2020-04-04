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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı'nın parasını ödedikleri solunum cihazlarının Türkiye'de tutulduğu iddialarına ilişkin, "İspanya Dışişleri Bakanı ile az önce görüştüm, söz konusu iddiaları reddetti" dedi.
04.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı'nın parasını ödedikleri solunum cihazlarının Türkiye 'de tutulduğu iddialarına ilişkin, "İspanya Dışişleri Bakanı ile az önce görüştüm, söz konusu iddiaları reddetti" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İspanya, Güncel