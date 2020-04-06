FLAŞ
İçişleri Bakanlığı, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan, 3 bin 576 adet sosyal medya hesabının incelendiğini, yapılan incelemelerde bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahsın tespit edildiğini ve bunlardan 229'unun yakalandığını açıkladı.
06.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:54
İçişleri Bakanlığı, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan, 3 bin 576 adet sosyal medya hesabının incelendiğini, yapılan incelemelerde bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahsın tespit edildiğini ve bunlardan 229'unun yakalandığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel