İçişleri Bakanlığı, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan, 3 bin 576 adet sosyal medya hesabının incelendiğini, yapılan incelemelerde bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahsın tespit edildiğini ve bunlardan 229'unun yakalandığını açıkladı.

Kaynak: DHA