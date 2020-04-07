Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek.

Kaynak: DHA