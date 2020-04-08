Diyarbakır 'ın Kulp ile Hazro ilçeleri arasındaki yolda, hareket halinde bulunan orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: DHA