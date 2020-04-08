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Diyarbakır Valiliği: İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.
08.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:15
Diyarbakır Valiliği: İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.
Kaynak: DHA
Etiketler: Diyarbakır Valiliği, Kulp, PKK, Güncel