Son dakika: AK Parti’den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi

AK Parti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor. Teklifle ayrıca; Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

Teklife göre ayrıca, rehberlik öğretmenleri lise son sınıfta okuyan ve mezun olan öğrencilere üniversite tercihlerinde yardımcı olmak için yaz döneminde görev yapacak.

İKİ YENİ ÜNİVERSİTE DE TEKLİFTE YER ALDI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da yaptığı açıklamada, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kaynak: DHA