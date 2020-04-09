İletişim Başkanlığı: Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında Kovid-19 salgının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' oluşturuldu. Proje ile evde izolasyon altında bulunması gerekenler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Uyarıya riayet etmeyenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli yaptırım uygulaması sağlanacak.

Kaynak: DHA