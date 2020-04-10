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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS...

10.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:48
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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto- Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride  1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan* Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist  yaralı olarak ele geçirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Karlıova, Muş, Güncel
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