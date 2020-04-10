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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
10.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:35
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İpsala Gümrük Kapısı, İstanbul, Güncel