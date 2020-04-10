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Sağlık Bakanı Koca: Saygıdeğer milletvekillerimiz; sizlerden isteğimiz sağlık çalışanlarına şiddette yasa tasarısının her milletvekilin oyuyla yasalaşmalıdır.
10.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:49
Sağlık Bakanı Koca: Saygıdeğer milletvekillerimiz; sizlerden isteğimiz sağlık çalışanlarına şiddette yasa tasarısının her milletvekilin oyuyla yasalaşmalıdır. Bir kalkan olacaktır. Bu yasa tasarısı oy birliğiyle yasalaşırsa 'korona günlerinin meclisini asla unutmayacağız' diyeceğiz.
Kaynak: DHA
Etiketler: Güncel