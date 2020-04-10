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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
10.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Güncel