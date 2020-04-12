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Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız.

12.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:33
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Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, İhracat, Güncel
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