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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir.

14.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:27
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun.


Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Kurum, SALDA GÖLÜ, Salda, Güncel
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